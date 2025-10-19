Uno studio smonta il bluff delle auto ibride plug-in | inquinano e costano 5 volte più di quanto dichiarano
Le auto Ibride plug-in (Phev) inquinano molto più di quanto ufficialmente certificato. Lo dimostra una nuova analisi di T&E, la principale organizzazione europea in materia di decarbonizzazione dei trasporti. Infatti, nonostante l’industria automobilistica dell’Ue sostenga che le Phev sono assimilabili a veicoli a emissioni zero, un’ampia raccolta di dati provenienti da migliaia di auto sulle nostre strade mostra invece livelli medi di emissione di CO2 per chilometro molto prossimi a quelli delle auto a benzina o diesel (inferiori solo del 19%). I livelli emissivi sono ovviamente correlati a consumi extra di carburante, quindi a un costo aggiuntivo per i consumi che in media è di 500 euro all’anno per gli automobilisti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
