Uno stage di danza moderna assolutamente incredibile!

Arezzo, 19 ottobre 2025 – . Così racconta Caterina, visibilmente emozionata, uscendo da La Maison della Danza dopo aver partecipato alla lezione dal ballerino e coreografo KLEDI nella nostra città. I camerini de La Maison della Danza hanno risuonato l'allegria contagiosa di tantissime ballerine provenienti da tutta la Provincia di Arezzo e oltre. Una fila gioiosa di giovani talenti della danza che hanno atteso il proprio turno per ritirare il braccialettopass che dava il diritto a partecipare all'attesissimo stage modern con KLEDI. Sorrisi, emozioni, nessuna preoccupazione e tanta curiosità di conoscere un ballerino, coreografo e insegnante internazionale che ha vissuto una vita nella danza e per la danza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
