United Rugby Championship 2025-2026 le Zebre Parma cadono in casa contro i DHL Stormers
Allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma, nel quarto turno dello United Rugby Championship 2025-2026, le Zebre cadono in casa contro i sudafricani DHL Stormers, che si impongono per 13-31, marcando cinque mete e conquistando così anche il punto di bonus offensivo. Nel primo tempo gli ospiti passano a condurre al 6? con la meta non trasformata di Paul de Villiers, ma i padroni di casa rispondono a metà frazione, con la marcatura al 20? di Mirko Belloni e la trasformazione di Giacomo da Re, che vale il sorpasso sul 7-5. Al 37?, però, i sudafricani tornano in vantaggio con la segnatura di Sacha Feinberg-Mngomezulu, il quale poi trasforma e manda tutti al riposo sul 7-12. 🔗 Leggi su Oasport.it
