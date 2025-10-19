United colpo ad Anfield e Liverpool a picco | così Amorim firma la vittoria della svolta
Decide Maguire all’84’: per i Reds quarta sconfitta di fila, per i Red Devils prima volta dal 2016 e fiducia ritrovata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Zirkzee in crisi al Manchester United: la Roma pensa al colpo per gennaio - X Vai su X
