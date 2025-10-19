Union St Gilloise-Inter terza giornata Champions League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la terza giornata del girone unico di Champions League 20252026. I nerazzurri cercano la terza vittoria consecutiva per avvicinarsi alla qualificazione diretta agli ottavi, ma I belgi non vanno sottovalutati. Union St. Gilloise-Inter si giochera’ martedi 21 ottobre 2025 alle ore 21 presso l’ascesa Anderlecht Stadium. UNION ST. GILLOISE-INTER: COME ARRIVANO LE DUE SCONFITTE I belgi hanno iniziato il loro percorso continentale con una sorprendente vittoria per 3-1 in Olanda contro il Psv. Poi però è arrivata la batosta di Newcastle che ha ridimensionato l’undici guidata da Hubert con un pesante 4-0. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Leggi anche questi approfondimenti
Union Saint-Gilloise, Hubert pronto al debutto con lo Charleroi: "Voglio migliorare ciò che già funziona" - X Vai su X
Royale Union Saint-Gilloise-Roma - Le probabili formazioni ! #ASRoma - facebook.com Vai su Facebook
Union Saint-Gilloise-Inter dove vederla: Sky, NOW, DAZN o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni - Gilloise nella terza giornata della League Phase di Champions League: tutto su formazioni e diretta tv e streaming. goal.com scrive
Champions League, Nyberg arbitrerà Union Saint Gilloise-Inter. Siebert per PSV-Napoli - La UEFA ha designato gli arbitri delle partite della terza giornata di Champions League che Inter e Napoli giocheranno martedi sera a partire dalle 21:00, contro, rispettivamente, Union ... Lo riporta tuttojuve.com
Champions: lo svedese Nyberg arbitra Union Saint Gilloise-Inter - Inter, gara valida perla terza giornata della fase campionato della Champions League, in programma martedì alle 21 a B ... Riporta msn.com