Gara valida per la terza giornata del girone unico di Champions League 20252026. I nerazzurri cercano la terza vittoria consecutiva per avvicinarsi alla qualificazione diretta agli ottavi, ma I belgi non vanno sottovalutati. Union St. Gilloise-Inter si giochera’ martedi 21 ottobre 2025 alle ore 21 presso l’ascesa Anderlecht Stadium. UNION ST. GILLOISE-INTER: COME ARRIVANO LE DUE SCONFITTE I belgi hanno iniziato il loro percorso continentale con una sorprendente vittoria per 3-1 in Olanda contro il Psv. Poi però è arrivata la batosta di Newcastle che ha ridimensionato l’undici guidata da Hubert con un pesante 4-0. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Union St. Gilloise-Inter, terza giornata Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla