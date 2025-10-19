Union Saint Gilloise Inter testa alla prossima sfida europea | nel mirino di Chivu c’è il prossimo match
Inter News 24 Union Saint Gilloise Inter, la squadra di Chivu è già proiettata mentalmente alla prossima sfida di Champions League. Archiviata la prestigiosa vittoria sul campo della Roma, l’Inter di Cristian Chivu ha già puntato lo sguardo verso l’Europa. Martedì sera i nerazzurri torneranno in campo per la terza giornata della fase campionato di Champions League, dove affronteranno in trasferta i belgi dell’ Union Saint-Gilloise, una delle sorprese di questa edizione del torneo. Inter a punteggio pieno, obiettivo qualificazione anticipata. La squadra di Chivu arriva all’appuntamento forte dei due successi ottenuti nelle prime giornate, che le hanno permesso di guidare il girone a punteggio pieno. 🔗 Leggi su Internews24.com
#ChampionsLeague, gli arbitri delle partite di #Inter e #Napoli contro Union Saint Gilloise e Psv - X Vai su X
Royale Union Saint-Gilloise-Roma - Le probabili formazioni ! #ASRoma - facebook.com Vai su Facebook
Union Saint-Gilloise-Inter dove vederla: Sky, NOW, DAZN o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni - Gilloise nella terza giornata della League Phase di Champions League: tutto su formazioni e diretta tv e streaming. Lo riporta goal.com
Royale Union SG-Inter Champions League, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie - Archiviata la super sfida vinta all’Olimpico con la Roma e prima del big match scudetto contro il Napoli, i nerazzurri ... Riporta msn.com
Champions League, designazioni arbitrali: lo svedese Nyberg per Union Saint-Gilloise–Inter, il tedesco Siebert dirige PSV–Napoli - Sono state comunicate le designazioni arbitrali per la terza giornata della fase a gironi di Champions League, in programma martedì 21 ottobre 2025. Lo riporta gonfialarete.com