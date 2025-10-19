Union Saint Gilloise Inter testa alla prossima sfida europea | nel mirino di Chivu c’è il prossimo match

Inter News 24 Union Saint Gilloise Inter, la squadra di Chivu è già proiettata mentalmente alla prossima sfida di Champions League. Archiviata la prestigiosa vittoria sul campo della Roma, l’Inter di Cristian Chivu ha già puntato lo sguardo verso l’Europa. Martedì sera i nerazzurri torneranno in campo per la terza giornata della fase campionato di Champions League, dove affronteranno in trasferta i belgi dell’ Union Saint-Gilloise, una delle sorprese di questa edizione del torneo. Inter a punteggio pieno, obiettivo qualificazione anticipata. La squadra di Chivu arriva all’appuntamento forte dei due successi ottenuti nelle prime giornate, che le hanno permesso di guidare il girone a punteggio pieno. 🔗 Leggi su Internews24.com

