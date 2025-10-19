Union Saint Gilloise-Inter ecco chi sarà l’arbitro

La dirigenza UEFA ha affidato al fischietto svedese Glenn Nyberg la conduzione dell’attesissimo incontro della terza giornata della fase a gironi di Champions League, che vedrà protagonisti l’Inter di Christian Chivu e la sorpresa belga Union Saint-Gilloise. La partita è in programma martedì alle 21. Ecco chi sarà al VAR. Nyberg sarà coadiuvato dagli assistenti Mahbod Beigi e Andreas Söderkvist, dal quarto ufficiale Adam Ladebäck e al VAR dallo spagnolo Guillermo Cuadra Fernandez con Javier Iglesias Villanueva come AVAR. Classe 1988, originario di Säter in Svezia, Nyberg ha iniziato a guidare partite nella Allsvenskan – massima serie svedese – nel 2013 e dal 2016 è diventato arbitro FIFA. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it