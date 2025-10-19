Union Saint Gilloise-Inter ecco chi sarà l’arbitro
La dirigenza UEFA ha affidato al fischietto svedese Glenn Nyberg la conduzione dell’attesissimo incontro della terza giornata della fase a gironi di Champions League, che vedrà protagonisti l’Inter di Christian Chivu e la sorpresa belga Union Saint-Gilloise. La partita è in programma martedì alle 21. Ecco chi sarà al VAR. Nyberg sarà coadiuvato dagli assistenti Mahbod Beigi e Andreas Söderkvist, dal quarto ufficiale Adam Ladebäck e al VAR dallo spagnolo Guillermo Cuadra Fernandez con Javier Iglesias Villanueva come AVAR. Classe 1988, originario di Säter in Svezia, Nyberg ha iniziato a guidare partite nella Allsvenskan – massima serie svedese – nel 2013 e dal 2016 è diventato arbitro FIFA. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Contenuti che potrebbero interessarti
#ChampionsLeague, gli arbitri delle partite di #Inter e #Napoli contro Union Saint Gilloise e Psv - X Vai su X
Royale Union Saint-Gilloise-Roma - Le probabili formazioni ! #ASRoma Vai su Facebook
Union Saint-Gilloise-Inter dove vederla: Sky, NOW, DAZN o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni - Gilloise nella terza giornata della League Phase di Champions League: tutto su formazioni e diretta tv e streaming. Segnala goal.com
Champions League, designazioni arbitrali: lo svedese Nyberg per Union Saint-Gilloise–Inter, il tedesco Siebert dirige PSV–Napoli - Sono state comunicate le designazioni arbitrali per la terza giornata della fase a gironi di Champions League, in programma martedì 21 ottobre 2025. Riporta gonfialarete.com
Inter, gestione mirata verso Napoli: Bonny ed Esposito guidano l’attacco in Belgio. La ThuLa verso il riposo, la sfida con Conte pesa sulle scelte europee - L’attaccante francese, fermo da fine settembre dopo l’infortunio rimediato contro lo Slavia Praga, continue ... Lo riporta gonfialarete.com