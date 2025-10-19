UNICEF migranti | tragedia a lardo di Lampedusa
Donna in gravidanza perde la vita e diversi bambini risultano dispersi dopo il naufragio di un’imbarcazione al largo di Lampedusa.. Dichiarazione di Nicola Dell’Arciprete, Coordinatore in Italia dell’Ufficio UNICEF per l’Europa e l’Asia Centrale. 18 ottobre 2025 – «Una donna in gravidanza ha perso la vita e diversi bambini risultano dispersi in seguito all’ennesimo tragico naufragio al largo di Lampedusa. Secondo quanto riferito dai sopravvissuti, circa 35 persone erano partite da Al Khums, in Libia, a bordo di una piccola imbarcazione in vetroresina. Dopo due giorni in mare, la barca si è capovolta al largo di Lampedusa. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
