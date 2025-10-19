una vita per gli studenti premiata dora donarelli

Pistoia, 19 ottobre 2025 – Niente di più semplice e naturale per lei: amarli tutti, senza distinzione alcuna. Ed essere premiati per questo è motivo ancora oggi, ancora una volta, di grande felicità e commozione. Dire “ Dora Donarelli ” per chi abbia vissuto gli anni delle scuole superiori al Pacini – fosse ragioneria, linguistico o biologico poco importa – significa evocare tutto un mondo che passa dal teatro, perché è anche attraverso quello strumento che Dora faceva squadra e famiglia, e più in generale dall’insegnamento, da quello speciale rapporto prof-alunni che “la Dora” è stata bravissima a costruire. 🔗 Leggi su Lanazione.it

