Una vita per gli studenti premiata Dora Donarelli

Lanazione.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pistoia, 19 ottobre 2025 – Niente di più semplice e naturale per lei: amarli tutti, senza distinzione alcuna. Ed essere premiati per questo è motivo ancora oggi, ancora una volta, di grande felicità e commozione. Dire “ Dora Donarelli ” per chi abbia vissuto gli anni delle scuole superiori al Pacini – fosse ragioneria, linguistico o biologico poco importa – significa evocare tutto un mondo che passa dal teatro, perché è anche attraverso quello strumento che Dora faceva squadra e famiglia, e più in generale dall’insegnamento, da quello speciale rapporto prof-alunni che “la Dora” è stata bravissima a costruire. 🔗 Leggi su Lanazione.it

