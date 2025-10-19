Una via per Sergio Ramelli l' Anpi | Meglio dedicarla alle vittime degli anni di piombo e della strategia della tensione
È prassi consolidata, negli ultimi anni, di fare un uso politico della storia. Non sorprende lo si faccia anche dell'odonomastica, con narrazioni parziali, che vogliono dare una direzione predeterminata all'opinione pubblica. Ora, se le vittime meritano il massimo rispetto e l'umana pietà, se si. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
