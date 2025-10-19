Una targa per Giuseppe Sanò | Torre Faro celebra il suo capitan Peloro simbolo di impegno e amore per il territorio
La villetta di via Scuole a Torre Faro torna a vivere, trasformata in un luogo di memoria e riconoscimento per chi ha dedicato la propria vita al quartiere. Oggi è stata scoperta una targa in ricordo di Giuseppe Sanò, consigliere di quartiere e attivista politico scomparso prematuramente nel 2020. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Morto Giuseppe Sanfelice,al vaglio i filmati:l'auto che l'ha investito viaggiava con la targa prova (ennesima targa prova anche questa volta di un suv come quello che ha investito e ucciso la giovane studentessa spagnola). L'impatto del 17enne contro il suv è st - X Vai su X
Morto Giuseppe Sanfelice, al vaglio i filmati: l'auto che l'ha investito viaggiava con la targa prova (ennesima targa prova anche questa volta di un suv come quello che ha investito e ucciso la giovane studentessa spagnola a Napoli pochi giorni fa). L'impatto del - facebook.com Vai su Facebook
Una targa in ricordo di Giuseppe Sanò a Torre Faro - 30, presso la villetta di via scuole a Torre Faro, la scopertura di una targa in memoria di Giuseppe Sanò, indimenticato consigliere di quartiere ed ... Lo riporta letteraemme.it
Torre Faro non dimentica Giuseppe Sanò, una targa nella villetta di via Scuole - MESSINA – Una targa in ricordo di Giuseppe Sanò presso la villetta di via Scuole a Torre Faro. msn.com scrive