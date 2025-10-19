Una super Reyer ne fa 102 contro Trieste

Veneziatoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la netta vittoria europea con Klaipeda, l'Umana Reyer alza l'asticella a livello di prestazione e travolge Trieste 102-66. Sin dall'inizio non c'è stata storia nel match disputato sabato al Taliercio, con gli uomini guidati da Neven Spahija straripanti in attacco e molto solidi in difesa. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

