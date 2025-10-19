Una poltrona per due al Forest | Sean Dyche oppure Roberto Mancini Bbc

Una poltrona per due: nella terra di Sherwood e di Robin Hood il Nottingham Forest ragiona sul dopo Ange Postecoglou, esonerato appena 17 minuti dopo la sconfitta per 3-0 contro il Chelsea al City Ground, sabato pomeriggio. L’esonero dell’australiano, arrivato 39 giorni dopo la sua nomina il 9 settembre, rappresenta la più breve gestione tecnica permanente nella storia della Premier League. Secondo quanto riportato dalla Bbc, il Forest avrebbe già preso contatti con Sean Dyche, ex allenatore dell’Everton, per sostituirlo, mentre Roberto Mancini — recentemente commissario tecnico dell’Arabia Saudita — sarebbe un’altra ipotesi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

