Una poltrona per due al Forest | Sean Dyche oppure Roberto Mancini Bbc
Una poltrona per due: nella terra di Sherwood e di Robin Hood il Nottingham Forest ragiona sul dopo Ange Postecoglou, esonerato appena 17 minuti dopo la sconfitta per 3-0 contro il Chelsea al City Ground, sabato pomeriggio. L’esonero dell’australiano, arrivato 39 giorni dopo la sua nomina il 9 settembre, rappresenta la più breve gestione tecnica permanente nella storia della Premier League. Secondo quanto riportato dalla Bbc, il Forest avrebbe già preso contatti con Sean Dyche, ex allenatore dell’Everton, per sostituirlo, mentre Roberto Mancini — recentemente commissario tecnico dell’Arabia Saudita — sarebbe un’altra ipotesi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Altre letture consigliate
Approfitta della promozione PROMO300: per te 300€ di sconto immediato sull’acquisto di uno dei modelli in selezione. Quale sarà il tuo nuovo compagno di relax? BART, BRISTOL, FOREST, JAMES, NEWTON, NORMAN, ROLAND, SAMIR, SIMPLY o VISION. - facebook.com Vai su Facebook
Una poltrona per due al Forest: Sean Dyche oppure Roberto Mancini (Bbc) - Una poltrona per due al Forest: Sean Dyche oppure Roberto Mancini dopo l'esonero di Postecoglou, secondo tecnico sollevato (Bbc) ... Scrive ilnapolista.it
Una poltrona per due, il cult di Natale con Dan Aykroyd e Eddie Murphy stasera su Italia 1 - In questa prima serata della vigilia di Natale la programmazione televisiva sarà inevitabilmente a tema. Secondo gazzetta.it
Una poltrona per due, il trailer che annuncia l'evento speciale al cinema - Il film, tra i più iconici del Natale, benché non propriamente natalizio, sarà proiettato nei ... Riporta tg24.sky.it