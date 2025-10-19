Una persona su tre nel mondo soffre di disturbi neurologici l’Oms | Tre miliardi di persone a rischio ecco il rapporto

Un nuovo rapporto dell’Organizzazione mondiale alla sanità ha riportato un quadro allarmante per le malattie neurologiche, sempre più diffuse nel mondo. Ecco tutti i dettagli. I disturbi neurologici pesano sempre più sul mondo, e ogni anno sono responsabili di oltre undici milioni di decessi a livello globale. È quanto si legge in un nuovo rapporto dell’Organizzazione mondiale alla sanità. – Notizie.com Secondo l’Oms le patologie neurologiche colpiscono ormai oltre il 40% della popolazione mondiale, ovvero oltre tre miliardi di persone. 🔗 Leggi su Notizie.com

