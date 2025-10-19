La Spezia, 19 ottobre 2025 – Dopo il primo colloquio per testare la disponibilità di Umberto Efeso è stato deciso di percorrere la strada della perizia psichiatrica per attestare la reale capacità di intendere e di volere dell’uomo di il 13 agosto ha ucciso la moglie e madre dei loro sei figli nella villa di via Genova. Tiziana Vinci stava svolgendo le mansioni domestiche insieme a una collega in una stanza della villa sulle colline spezzine quando è stata raggiunta dal marito Umberto Efeso che l’ha colpita con tre coltellate. In questi giorni dovrebbe essere inoltre consegnato l’esito dell’accertamento tecnico non ripetibile sui vestiti indossati da Umberto Efeso, sul coltello e anche su una macchia di sangue che l’uomo aveva ancora sul braccio qualche ora dopo l’omicidio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lanazione.it - Una perizia per l'omicida. Efeso ascoltato in carcere