La richiesta è di lasciare all’ingresso ogni fonte di distrazione, smartphone in primis, per immergersi completamente nell’ascolto e nella visione. Siamo all’Angelo Mai di Roma dove giovedì e venerdì scorso, . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - «Una lunghissima ombra», nel contraccolpo del sentire di Andrea Laszlo De Simone