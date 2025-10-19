Una Lancia Aprilia conquista la Targa Florio classica vince il duo Moceri-Corneliani

Palermotoday.it | 19 ott 2025

Giovanni Moceri e Corrado Corneliani sulla Lancia Aprilia del 1937 del Classic Team, sono i vincitori della Targa Florio classica 2025, appuntamento finale del Campionato italiano grandi eventi, organizzato da Automobile Club Palermo. La gara si è disputata rendendo omaggio al ventenne. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

