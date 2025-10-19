Una Hotels serve una prova a cinque stelle Varese è alla portata d’obbligo i due punti
Nel corso di una stagione esistono quelle tre-quattro partite che non puoi sbagliare. Quella di oggi con Varese (ore 18) somiglia molto a una di queste sfide, nonostante arrivi soltanto alla terza di campionato. Dopo la bruciante sconfitta con Cantù, la Pallacanestro Reggiana – attesa da un calendario di fuoco che la vedrà in campo ben 11 volte fino al 19 novembre - dovrà cercare di strappare punti a tutte le avversarie meno attrezzate, soprattutto quando si giocherà al ‘PalaBigi’. L’Openjobmetis che arriva all’appuntamento dopo un pesante -33 nel derby con Milano e con il pivot Renfro in dubbio (problema al polpaccio), fa parte di questa categoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
