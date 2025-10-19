Una giornata di colloqui… in carcere | a Novara le imprese incontrano i detenuti
Una giornata di colloqui in carcere: lunedì 20 ottobre nella casa circondariale di Novara è in programma il primo Jail Career Day in Piemonte, l'appuntamento che ha come obiettivo quello di far incontrare imprese e talenti.L'iniziativa rientra nel progetto "Passaggi - Competenze per il dopo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
JOB DAY DEL LAGO MAGGIORE 23 OTTOBRE 2025 SAVE THE DATE I Centri per l’Impiego di Laveno e Luino, in collaborazione con l’Agenzia per il Lavoro Umana, organizzano una giornata di colloqui di selezione. Non perdere l’occasione di conoscere int - facebook.com Vai su Facebook
Giornata mondiale della menopausa: a Ferrara colloqui, visite gratuite e incontri informativi https://ift.tt/jl91fL0 https://ift.tt/7lMpa6i - X Vai su X
Jail Career Day al carcere di Novara: lavoro come strumento di rinascita per evitare recidive - Alla Casa Circondariale di Novara il primo Jail Career Day del Piemonte: imprese e detenuti insieme per nuove opportunità di lavoro ... Riporta quotidianopiemontese.it