Una giornata di colloqui… in carcere | a Novara le imprese incontrano i detenuti

Novaratoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giornata di colloqui in carcere: lunedì 20 ottobre nella casa circondariale di Novara è in programma il primo Jail Career Day in Piemonte, l'appuntamento che ha come obiettivo quello di far incontrare imprese e talenti.L'iniziativa rientra nel progetto "Passaggi - Competenze per il dopo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Jail Career Day al carcere di Novara: lavoro come strumento di rinascita per evitare recidive - Alla Casa Circondariale di Novara il primo Jail Career Day del Piemonte: imprese e detenuti insieme per nuove opportunità di lavoro ... Riporta quotidianopiemontese.it

Cerca Video su questo argomento: Giornata Colloqui8230 Carcere Novara