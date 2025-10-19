Una fiaba in podcast con gli ospiti del museo Caffi

Ecodibergamo.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CULTURA TERRITORIALE. La rete Abbonamento Musei propone il progetto «Fila a nanna. Fiabe per la buonanotte»: 15 storie legate a musei locali. Dal 23 ottobre si potrà ascoltare la storia dei due fossili Filù e Eudi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

una fiaba in podcast con gli ospiti del museo caffi

© Ecodibergamo.it - Una fiaba in podcast con gli «ospiti» del museo «Caffi»

Altre letture consigliate

fiaba podcast ospiti museoUna fiaba in podcast con gli «ospiti» del museo «Caffi» - Dal 23 ottobre si potrà ascoltare la storia dei due fossil ... ecodibergamo.it scrive

fiaba podcast ospiti museo“Fila a nanna”: le fiabe dei musei lombardi arrivano in podcast - Anche il Museo delle Armi “Luigi Marzoli” di Brescia tra i protagonisti del progetto di Regione Lombardia. Scrive quibrescia.it

Un, due, tre… Musei! 2025: attività gratuite e fiabe della buonanotte per famiglie e bambini - ”, il progetto che trasforma i weekend in esperienze di scoperta dedicate ai bambini e ai ragazzi fino a 14 anni e alle loro famiglie. Da today.it

Cerca Video su questo argomento: Fiaba Podcast Ospiti Museo