Una chiave di lettura per la serie tv Noi del Rione Sanità
Da giovedì 23 ottobre, per tre serate, andrà in onda, su Rai 1, la fiction tratta liberamente dal libro “Noi del Rione Sanità” (Edizioni San Gennaro) di don Antonio Loffredo. Non è la prima volta che la storia di questo sacerdote e della sua comunità, in particolare dei più giovani, si fa racconto. Basti pensare a “Nostalgia” (Feltrinelli Editore, 2016) di Ermanno Rea, e al suo adattamento cinematografico (del 2022) diretto da Mario Martone, in cui tra i protagonisti ci sono (appunto) il Rione Sanità, con la sua Basilica “attore che muove dinamiche e destini” e con quel ponte (oggi, intitolato a Maddalena Cerasuolo ) che si vuole “tra i più importanti generatori di (. 🔗 Leggi su Formiche.net
