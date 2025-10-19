Una cella installata in piazza Maggiore | Così si vive in carcere | FOTO
Una cella a grandezza reale (12 metri quadrati, di cui 10 calpestabili), con due letti singoli, sgabelli, un mobiletto e un bagno, installata in piazza Maggiore per sensibilizzare i cittadini, che possono entrare per rendersi conto di cosa significa vivere in carcere e quali sono le condizioni di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Scopri altri approfondimenti
«Alessandro Moretti nipote di Rocco Moretti, in cella mi confermò che era veramente Giuseppe Albanese l’esecutore materiale dell’omicidio di Rocco Dedda. Mi raccontò d’aver visto al telegiornale il filmato dei due killer in fuga, e che gli venne spontaneo dire - facebook.com Vai su Facebook
Carcere, l’installazione choc. Una cella in piazza Maggiore: "Così si vive dietro le sbarre" - Iniziativa della Camera Penale per sensibilizzare i cittadini sul sovraffollamento. Secondo msn.com
Una cella in Piazza Maggiore per sensibilizzare sulla vita dietro le sbarre - Il carcere arriva nel cuore di Piazza Maggiore: una cella di 12 metri quadrati per uso doppio, fed ... Lo riporta rainews.it
Bologna, una cella vera in piazza Maggiore: «Aperta a tutti, per capire come vive ogni giorno un detenuto» - L'iniziativa della Camera penale: gli interventi di Alessandro Bergonzoni e del cardinale Matteo Zuppi: «Entrare in quella cella significherà sentire il peso dello spazio negato» ... corrieredibologna.corriere.it scrive