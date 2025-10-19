Una cella installata in piazza Maggiore | Così si vive in carcere | FOTO

Una cella a grandezza reale (12 metri quadrati, di cui 10 calpestabili), con due letti singoli, sgabelli, un mobiletto e un bagno, installata in piazza Maggiore per sensibilizzare i cittadini, che possono entrare per rendersi conto di cosa significa vivere in carcere e quali sono le condizioni di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it