Una camminata a sostegno della ricerca sui tumori femminili grande successo per la PittaRosso Pink Parade
Una camminata benefica a sostegno della ricerca e della prevenzione dei tumori femminili. Un sostegno totale contro la lotta contro il cancro, che ha coinvolto non solo donne ma anche tanti uomini, giovani e rappresentanti delle istituzioni. Questa mattina un centinaio di persone si è radunato a. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
