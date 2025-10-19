Una brutta Samb si arrende anche al Livorno
2 SAMBENEDETTESE 1 (4-3-2-1): Seghetti 5,5; Mawete 6 (48’ st Baldi sv), Noce 6,5, Monaco 6,5, Antoni 6; Peralta 6 (21’ st. Odjer 6), Hamlili 6, Marchesi 6 (48’ st Bonassi sv); Biondi 6, Cioffi 7 (33’ st Ghezzi 6); Dionisi 6,5 (33’ st Panattoni 6). A disp. Tani, Ciobanu, Gentile, Nwachukwu, Calvosa, Marinari, Malva, Panaioli. All. Formisano 6,5 SAMBENEDETTESE: (4-3-3): Orsini 6; Zoboletti 5 (23’st Dalmazzi sv), Zini 5,5, Pezzola 5,5, Tosi 5,5; Candellori 6 (33’ st Lulli sv), Bongelli 5,5 (23 st Martins 5,5), Alfieri 5,5; Konatè 6 (33’ st Iaiunese sv), Eusepi 5,5, Marranzino 5 (14’ st Tourè N. 6,5). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
