Un video di Meloni rilanciato da Trump?

4.52 Donald Trump-secondo l'Ansa-avrebbe postato un video di 21 secondi di Giorgia Meloni sul suo social Truth e ripostato un tweet di un'utente,LynneP,in cui il premier Meloni viene lodata. "Giorgia Meloni sfida l'Ue e cerca di ottenere un accordo commerciale diretto con Trump. Ben fatto Meloni. E' una mossa brillante",si legge in effetti sul post di LynneP accompagnato da un altro filmato. Il tweet di LynneP esiste ed elogia Meloni, ma il coinvolgimento diretto di Trump tuttavia, non è verificato. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

