Un teatro di carta | Paolo Liberati alla Blue Gallery di Venezia

19 ott 2025

Alla Blue Gallery di Venezia arriva “Venezia è una pausa tra un antro e l’altro”, personale di Paolo Liberati: un itinerario di acquerelli e disegni che intreccia pittura e teatro, memoria e luce. Un invito ad attraversare uno spazio sospeso, dal 18 ottobre al 18 novembre 2025. Quando e dove La Blue Gallery, galleria indipendente . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

