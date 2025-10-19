Marina di Pisa, 19 ottobre 2025 – Il cielo di ottobre inizia a ingiallire e tinge il mare di riflessi aranciati. All’orizzonte una barca a vela solitaria accompagna la malinconia del mare d’autunno, anche se la giornata odierna aveva poco di ottobrino. Complice il clima ancora mite e soleggiato, il litorale pisano è stato affollato da famiglie, sportivi e curiosi che hanno approfittato di quella che si annunciava come l’ultima domenica di sole prima delle piogge. A Marina di Pisa, qualcuno ha steso l’asciugamano sui sassi, altri si sono concessi l’ultimo bagno della stagione. E proprio quando la giornata sembrava avviarsi tranquilla verso il tramonto, il mare ha regalato una sorpresa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un salto nel tramonto, l’elegante danza dei delfini a pochi metri dalla riva