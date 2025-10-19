Un punto per il ritorno di Dionisi | l' Empoli fa pari con il Venezia | 1-1

Empoli, 19 ottobre 2025 – Il ritorno di Alessio Dionisi sulla panchina dell’Empoli porta in dote un punto: la squadra azzurra, infatti, pareggia 1-1 in rimonta al “Castellani” contro il Venezia, nell’ottavo turno del girone di andata del campionato di serie B. Empoli momentaneamente al dodicesimo posto della classifica con 10 punti, Venezia in sesta piazza a 13. Venerdì sera, l’Empoli andrà a giocare sul campo del Modena primo della classe. Per il debutto della sua seconda avventura empolese, Dionisi inserisce Ceesay nell’undici titolare, tenendo Popov accanto a sé. Pronti, via e occasionissima per i padroni di casa: pregevole servizio di Yepes a smarcare Shpendi in area, solo soletto dinnanzi a Stankovic: l’attaccante centra il portiere con la sua conclusione: il pallone finisce in calcio d’angolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Un punto per il ritorno di Dionisi: l'Empoli fa pari con il Venezia: 1-1

