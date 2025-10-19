Un professore 3 trama e data di uscita della nuova stagione

Dilei.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutto pronto per una nuova stagione di Un professore. La fiction Rai, che ha macinato un enorme successo nelle sue prime due stagioni, torna a raccontare la vita dei ragazzi e delle ragazze del liceo Leonardo Da Vinci e del professor Balestra. In queste nuove puntate, i ragazzi si preparano a sfidare la maturità e a guardare al futuro con occhi nuovi. Tra colpi di scena, segreti da svelare e volti inediti, il cast si arricchisce di personaggi pronti a rivoluzionare la classe e mettere alla prova anche i rapporti più solidi. Ecco tutto quello che c’è da sapere. “Un professore”, trama della terza stagione. 🔗 Leggi su Dilei.it

un professore 3 trama e data di uscita della nuova stagione

© Dilei.it - Un professore 3, trama e data di uscita della nuova stagione

Leggi anche questi approfondimenti

professore 3 trama dataUn professore 3, trama e data di uscita della nuova stagione - La terza stagione della fiction Un professore torna in sei prime serate su Rai 1 a partire da giovedì 20 novembre. dilei.it scrive

professore 3 trama dataUn professore 3, Gassmann e la scuola dei ragazzi: «Serve dialogo ed educazione sentimentale» - La terza stagione di Un professore, coproduzione Rai Fiction e Banijay Studios Italy, arriverà su Rai 1 da giovedì 20 novembre, diretta da Andrea Rebuzzi, ... Da ciakmagazine.it

professore 3 trama dataUn Professore 3, Alessandro Gassmann: «Devo tanto a Dante Balestra». Tra filosofia e verità scomode, cosa succede nei nuovi episodi - Con queste parole, lo sceneggiatore Sandro Petraglia riassume l’anima di "Un Professore 3", la nuova ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Professore 3 Trama Data