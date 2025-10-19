Tutto pronto per una nuova stagione di Un professore. La fiction Rai, che ha macinato un enorme successo nelle sue prime due stagioni, torna a raccontare la vita dei ragazzi e delle ragazze del liceo Leonardo Da Vinci e del professor Balestra. In queste nuove puntate, i ragazzi si preparano a sfidare la maturità e a guardare al futuro con occhi nuovi. Tra colpi di scena, segreti da svelare e volti inediti, il cast si arricchisce di personaggi pronti a rivoluzionare la classe e mettere alla prova anche i rapporti più solidi. Ecco tutto quello che c’è da sapere. “Un professore”, trama della terza stagione. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un professore 3, trama e data di uscita della nuova stagione