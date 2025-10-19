un prato di cioccolato oggi per il gran finale festa in piazza duomo

Ultimo giorno per Un Prato di Cioccolato oggi dalle 10 alle 20 in piazza Duomo, la mostra mercato dedicata al cioccolato artigianale, con un ricco programma di laboratori, show cooking, degustazioni, che in questi giorni ha ottenuto un buon successo di pubblico, grazie all’ampia offerta di praline, tavolette, creme spalmabili, liquori al cioccolato, cremini e cialde croccanti, realizzati e maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia. Tra gli appuntamenti odierni da segnalare alle 15.30 Ciok si gira, laboratorio cinematografico aperto a tutti e dedicato al cioccolato, realizzato in collaborazione con la Scuola di Cinema Anna Magnani: un’occasione per mettersi dietro la macchina da presa e trasformare il cacao in racconto e immaginazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

