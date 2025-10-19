Un posto al sole anticipazioni UPAS dal 20 al 24 ottobre 2025
Settimana intensa all’ombra di Palazzo Palladini: dal 20 al 24 ottobre 2025, Un posto al sole intreccia scelte sentimentali, strategie legali e fragilità che bussano alla porta. Cinque serate che promettono tensione, tenerezza e colpi di scena misurati, capaci di toccare corde sensibili senza perdere il passo del racconto quotidiano di Napoli. Una settimana tesa . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Dopo tante tensioni, Pino prova a riavvicinarsi a Rosa “Un posto al sole” è disponibile su RaiPlay bit.ly/Guarda-UnPostoalSole - facebook.com Vai su Facebook
Upas, anticipazioni al 31 ottobre: caos al Vulcano, Gianluca litiga a causa dell’alcol - I problemi con l’alcol porteranno Gianluca a scontrarsi con Luca e ad avere una violenta lite al Caffè Vulcano ... Secondo it.blastingnews.com
Un posto al sole, Marina ‘libera’ Ferri ma lui è scosso: per uscire dal carcere dovrà umiliarsi - Tutte le trame dei nuovi episodi della storica soap partenopea in onda su Rai 3 da lunedì 20 a venerdì 24 ottobre 2025: Alfredo messo alle corde dal barone ... Lo riporta libero.it
Un Posto al Sole, anticipazioni dal 20 al 24 ottobre 2025: Rosa a un bivio, sceglierà Pino o Damiano? - Rosa sceglierà Pino o Damiano nelle prossime puntate Un posto al sole in onda dal 20 al 24 ottobre? Secondo superguidatv.it