Un Posto Al Sole Anticipazioni | L’Asso Nella Manica Di Marina!

Quando Castrese si schiera con Marina, si accende una battaglia interna all’azienda: ecco cosa succederà nelle nuove puntate. Marina sta per ricevere un rinforzo inatteso nella lotta contro i Gagliotti. Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, in onda su Rai3, potrebbe accadere qualcosa di esplosivo: Castrese, ferito nel profondo dalle prepotenze di Gennaro e Vinicio, potrebbe cedere alla tentazione della vendetta e stringere un’alleanza con Marina Giordano. Da tempo lei non trova una strategia efficace per scacciare il suo nemico dall’azienda, e l’Altieri potrebbe diventare la chiave che mancava. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

