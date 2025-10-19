Un pic-nic per riprendersi il Parco Martiri delle Foibe l' iniziativa del comitato di quartiere

Un pic-nic, un momento di ritrovo e di condivisione. Un gesto semplice che profuma di cibo fatto in casa e di giornata di sole, ma che per il “Comitato Parco Martiri delle Foibe” significa molto di più.Il comitato, nato dalla volontà spontanea dei residenti della zona, ha come obiettivo quello di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Bramiti Ripresa: Cervo - Cervus elaphus Luogo: Parco Nazionale Foreste Casentinesi Fototrappola Gardepro A5 Garde Pro #fototrappolaggio - facebook.com Vai su Facebook

Un pic-nic per "riprendersi" il Parco Martiri delle Foibe, l'iniziativa del comitato di quartiere - Il comitato, nato dalla volontà spontanea dei residenti della zona, ha come obiettivo quello di riappropriarsi di uno spazio troppo spesso associato a episodi di degrado e microcriminalità ... Da udinetoday.it

Il Parco del Vesuvio sommerso dai rifiuti dopo gite e pic-nic di Pasquetta: “Lasciato come un porcile” - Piatti e bicchieri di plastica, buste di patatine, resti di pasti consumati all'aperto, complice ... Scrive fanpage.it

Dopo la cocomerata, un pic-nic. Il parco Mita si colora di eventi - Nell’area verde che è stata oggetto nelle scorse settimane di una raccolta firme, e di cui prima ancora si era discusso in seno al ... Da ilrestodelcarlino.it