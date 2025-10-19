Un nuovo ecografo per il consultorio di Novara

Novaratoday.it | 19 ott 2025

: è stato donato dalla Fondazione Bpn all'ambulatorio ginecologico.Grazie alla donazione sarà possibile potenziare e migliorare la qualità delle visite ginecologiche offerte, garantendo prestazioni diagnostiche precise, tempestive e sicure. Non solo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it



