Un Napoli senza mordente e dalle giocate banali i dati sono preoccupanti

L'analisi della sconfitta subita dai partenopei contro il Torino di Baroni. Un brutto Napoli incassa la seconda sconfitta in campionato contro il Torino di Baroni.

Napoli sotto di un gol contro il Genoa al termine del primo tempo. Il turnover è una scelta legittima, specie in una fase intensa della stagione, ma chi subentra deve cogliere l'occasione, non deludere le attese. Finora, prestazione opaca e senza mordente.

Conte riaggiorna Velasco: chi vince, festeggia; chi perde, declama statistiche Se le stesse parole, dopo due sconfitte in sette giornate, le avesse pronunciate Maurizio Sarri, noi lo avremmo massacrato. E non solo noi. Di Massimiliano Gallo

Napoli sta capendo che il cinismo è una virtù - Le grandi squadre non vincono solo giocando bene: vincono perché sanno quando colpire.

Ghoulam: "Il Napoli ha fatto bene in Champions, il Man City ha segnato su due giocate" - Il Napoli esce sconfitto dall'Etihad Stadium, piegato dal Manchester City in una serata complicata sin dai primi minuti.