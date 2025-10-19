Faenza si colora di nuova arte urbana. Nel sottopassaggio che collega via Lapi al parcheggio di Faenza 1 è in corso la realizzazione del primo dei sei murales previsti in città nell’ambito del progetto ‘ Impronte di Solidarietà ’, promosso dall’associazione Distretto A. A inaugurare questa nuova stagione di creatività e rigenerazione è l’artista messicana Kathrina Rupit, conosciuta in tutto il mondo per i suoi interventi murari che uniscono figurazione, simbologia e delicatezza cromatica. Kathrina, che vive a Dublino, sta lavorando a Faenza a un’opera che trasformerà il sottopassaggio di Faenza 1 in un luogo accogliente e luminoso, restituendolo alla città come spazio di passaggio e di incontro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un murale nel sottopasso che finì allagato nel 2023