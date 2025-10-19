Un lutto gravissimo L’annuncio di Milly a Ballando con le stelle | lacrime e applausi in diretta

Grave lutto a Ballando con le stelle. L’ultima puntata del programma di Rai 1, andata in onda sabato 19 ottobre, è stata segnata da un momento di grande commozione. La serata, che ha visto trionfare Barbara D’Urso insieme al maestro Pasquale La Rocca davanti a Giovanni Pernice con Francesca Fialdini e a Nikita Perotti con Andrea Delogu, si è improvvisamente tinta di tristezza quando Milly Carlucci ha condiviso con il pubblico una notizia dolorosa. Nel corso della diretta, la conduttrice ha interrotto la gara per comunicare che uno dei protagonisti di Ballando con le stelle, Simone Di Pasquale, ha perso la madre pochi giorni prima. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it