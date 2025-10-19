Un lettino per Cardiologia all’ospedale ‘Umberto I’

Si è svolta lo scorso 15 ottobre, la cerimonia di consegna di un ‘ letto ergometro Ergoline El 1200 ’ al servizio di Cardiologia dell’ ospedale ‘Umberto I’ di Lugo, donato dall’ Associazione lughese Pro-Chirurgia con la Bcc Ravennate, Forlivese e Imolese. L’apparecchiatura consente l’esecuzione di test ergometrici per la valutazione della funzione cardiaca, ottimizzando al massimo la posizione del paziente durante l’esecuzione dell’esame. Alla cerimonia erano presenti Elena Vetri, direttrice dell’ospedale di Lugo, Giulia Ricci Lucchi, direttrice del Servizio Cardiologia, Emanuela Bacchilega, vice presidente de La Bcc Ravennate Forlivese e Imolese e presidente del Comitato Locale di Lugo, Gabriele Sangiorgi, presidente dell’associazione Lughese Pro-Chirurgia, e la sindaca, Elena Zannoni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

