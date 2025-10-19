Un largo per Clelia Lora in Ortolan la mamma di quasi tutti i cittadini di Sabaudia

Latinatoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' stato intitolato a Clelia Lora in Ortolan, il largo che si trova di fronte all'ex sede dell'Ipai, a Sabaudia. Un luogo simbolo dove tutto cominciava per i bambini che non potevano essere riconosciuti e dove nuove vite facevano il loro primo respiro, spesso proprio tra le sue braccia, proprio. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

largo clelia lora ortolanLargo Clelia Lora, oggi l'intitolazione alla "madre" dei sabaudiani - L’ostetrica, amatissima dai sabaudiani, è ora ricordata in uno spazio pubblico che diventa segno tangibile di gratitudine. latinaoggi.eu scrive

largo clelia lora ortolanTag: largo clelia lora - Intitolato a Clelia Lora in Ortolan il largo situato di fronte all’ex sede dell’IPAI, la “maternità” di una volta. Da latinacorriere.it

Cerca Video su questo argomento: Largo Clelia Lora Ortolan