Un largo per Clelia Lora in Ortolan la mamma di quasi tutti i cittadini di Sabaudia
E' stato intitolato a Clelia Lora in Ortolan, il largo che si trova di fronte all'ex sede dell'Ipai, a Sabaudia. Un luogo simbolo dove tutto cominciava per i bambini che non potevano essere riconosciuti e dove nuove vite facevano il loro primo respiro, spesso proprio tra le sue braccia, proprio. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
