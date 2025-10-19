Un istante fa storia | Allevi la musica che riparte
Un docufilm che non insegu? la biografia, ma la vibrazione di un istante: Allevi Back to Life mette a fuoco il momento in cui l’arte si rialza e respira di nuovo. La regia di Simone Valentini sceglie una lente ravvicinata, capace di trasformare un dettaglio in racconto, un’emozione in visione condivisa. Il racconto che sceglie . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
