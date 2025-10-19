Un finanziamento del Pnrr per il Mondello Palace Hotel ristrutturato dalla ditta del boss Genova

19 ott 2025

Nella società edile il capomafia di Resuttana scarcerato quattro anni fa risulta uno dei dipendenti. A commissionare i lavori l’Immobiliare Italo Belga. 🔗 Leggi su Repubblica.it

