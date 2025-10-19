Un finanziamento del Pnrr per il Mondello Palace Hotel ristrutturato dalla ditta del boss Genova
Nella società edile il capomafia di Resuttana scarcerato quattro anni fa risulta uno dei dipendenti. A commissionare i lavori l’Immobiliare Italo Belga. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Contabilizzazione del finanziamento PNRR per la digitalizzazione erogato successivamente alla conclusione delle attività Risposta del Dott. Matteo Barbero https://lapostadelsindaco.it/servizi-pubblica-amministrazione/45357/… - X Vai su X
... L’Università di Genova ha potenziato la sua storica , la ColD-UniGe (attiva dagli anni Settanta), grazie al finanziamento PNRR del progetto SUS-MIRRI.IT. Questa implementazione tecnologica strategi - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, Abc ottiene 35 milioni dal Pnrr per lo smart water system della città - Sono circa 37 i milioni di euro ottenuti con un finanziamento del Pnrr dall'azienda speciale del Comune di Napoli Abc per il ciclo integrato delle acque. ilmattino.it scrive
Focus sul Pnrr: finanziamenti a 54 impianti sui 75 previsti - I progetti Faro di economia circolare per il riciclo della plastica finanziati nell’ambito del Pnrr (Linea di intervento 1. Come scrive ilsole24ore.com
Flop del finanziamento Pnrr per le colonnine di ricarica: solo 96 milioni assegnati su 640 - I due bandi indetti dal Ministero dell'Ambiente della sicurezza energetica hanno assegnato soltanto 96 milioni di ... Secondo quotidiano.net