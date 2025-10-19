Un diverbio nel locale l' aggressione in un parcheggio e il fendente mortale | Hekuran Cumani è morto così

FABRIANO – “Un ragazzo tranquillo, che stava lontano dai casini”. Lavorava saltuariamente, d’estate faceva il cameriere sulla riviera di Senigallia, coltivava la passione per la palestra e i tatuaggi. Aveva una famiglia molto unita e un fratello minore, con cui condivideva tutto. Una vita. 🔗 Leggi su Anconatoday.it