Un dipinto di Picasso dal valore stimato di 650.000 dollari è scomparso durante il tragitto verso un museo spagnolo

In un tranquillo venerdì mattina di inizio ottobre, un furgone carico di decine di dipinti è arrivato al Centro Culturale CajaGranada, un moderno edificio in vetro e pietra alla periferia di Granada. Le opere d'arte di collezionisti privati??di Madrid ed erano destinate a una mostra intitolata "Natura morta: l'eternità dell'inanimato". Ma quando il personale del museo ha aperto le casse tre giorni dopo, un dipinto del valore di oltre mezzo milione di dollari era scomparso. Il pezzo mancante, " Natura morta con chitarra ", creato da Pablo Picasso nel 1919, è piccolo (solo 13 cm per poco meno di 10 cm), ma è assicurato per oltre 650.

