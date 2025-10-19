Un colpo da milioni di euro | quanto valgono i gioielli rubati

Il clamoroso furto messo a segno nel Louvre di Parigi durante la mattinata di oggi, domenica 19 ottobre, continua a far discutere in tutto il mondo, e non potrebbe essere altrimenti, data l'importanza del museo violato dall'incursione e l'inestimabile valore dei gioielli sottratti dai malviventi. Sul bottino non ci sono ancora informazioni dettagliate, dal momento che gli inquirenti, tuttora impegnati nelle indagini, stanno mantenendo il massimo riserbo: l'unica indiscrezione circolata nelle scorse ore su Le Parisien ha fatto riferimento a una serie di monili, nove per l'esattezza, facenti parte di una collezione di preziosi di epoca imperiale napoleonica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Un colpo da milioni di euro: quanto valgono i gioielli rubati

