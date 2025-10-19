Un capolavoro di Nico Paz | il Como stende la Juve Scintille Tudor-Fabregas | ClassificaVoti | Thuram 5 fatica Yildiz
Botta e risposta a distanza fra i due tecnici. Fabregas: «Lui mi chiama l'allenatore del Como, io mi rivolgo a lui con rispetto per me è mister Tudor». la replica: «Può dire quel che vuole». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Pagelle Como-Juventus: Thuram mezzo disastro 5, Yildiz che faticaccia 6, Conceicao cuore da giovane marmotta 5,5. Capolavoro Paz 8 - 0 nell'anticipo della domenica della settima giornata di serie A. Secondo corriere.it
Il Como batte la Juventus, gol di Kempf e Nico Paz - Gol e assist dell'argentino che trascina il Como alla vittoria contro la Juventus. Scrive msn.com
Un capolavoro di Nico Paz: il Como stende la Juve. Scintille Tudor-Fabregas | ClassificaVoti: Thuram 5, fatica Yildiz - Fabregas: «Lui mi chiama l'allenatore del Como, io mi rivolgo a lui con rispetto per me è mister Tudor». msn.com scrive