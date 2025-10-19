Un Battito Interrotto | Enrico Cucchi l’Eroe che non va Dimenticato
Verso Inter-Milan, Bergomi: non pensiamo a Riad, resettare tutto. C’è un’ombra delicata e persistente nella memoria interista: quella di Enrico Cucchi. Egli non fu una stella abbagliante, ma un vero e proprio battito cardiaco pulsante a centrocampo, un’anima generosa la cui storia è rimasta ingiustamente dimenticata per troppo tempo. La sua L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Scopri altri approfondimenti
Seremy. . Vuoi monitorare il benessere del tuo familiare anziano ? Regala Seremy, l'innovativo bracciale smart per anziani. Controlla la regolarità del battito . Imposta le soglie d’allerta. Ricevi allarmi sul tuo smartphone. Scopri di più su www.seremy.it - facebook.com Vai su Facebook