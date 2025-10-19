Un altro gol di Bonny lancia l’Inter in vetta | aggancio a Napoli e Roma

Dopo 6 minuti di partita, ecco il sigillo dell'attaccante nerazzurro. I giallorossi meglio nel secondo tempo, ma non basta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Un altro gol di Bonny lancia l’Inter in vetta: aggancio a Napoli e Roma

