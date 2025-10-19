Un altro compleanno nel distretto L’Accoppiatura Edera fa 50 anni
Un altro importante compleanno nel distretto industriale montemurlese: l’accoppiatura Edera di via Aniene ha compiuto 50 anni di attività. L’azienda, fondata dal capostipite Ivo Innocenti, è oggi guidata con competenza e passione dai fratelli Mila e Fausto Innocenti; fanno parte della squadra anche i figli di Fausto, Francesca e Lorenzo. Edera è un’azienda specializzata in lavorazioni di accoppiatura conto terzi e produzione di tessuti accoppiati, magline e vellutini, soprattutto per i settori della calzatura, automotive, pelletteria e abbigliamento. Diverse le tecnologie adottate come l’accoppiatura hot-mellt, che utilizza adesivi termoplastici di alta qualità per garantire lavorazioni resistenti e durature. 🔗 Leggi su Lanazione.it
