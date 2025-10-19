Un altro brutto incidente in moto sulle strade comasche | 2 feriti in via Paoli
Grave incidente a Como poco prima delle 17.30 del 19 ottobre 2025 in via Pasquale Paoli. Poche le informazioni sicure finora apprese. Si tratterebbe di una brutta caduta in moto, la cui dinamica per deve essere ancora verificata dalle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenute un'automedica e. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Le città saranno sempre fatte così e la stessa cosa vale per Parigi, New York, Lisbona, Londra, Berlino. Sempre in continuo cambiamento asfaltando tutto quello che c’era in favore di altro. Bello o brutto ha poca importanza. Quello è importante solo per noi e p - facebook.com Vai su Facebook
Provincia di Como, grave scontro auto-moto. Ferito un 22enne - Dalle prime informazioni si sarebbe verificato un grave scontro tra un’auto e una moto. Riporta comozero.it
Schianto fatale in moto, muore a 50 anni - A Crevalcore tamponamento a catena, traffico in tilt ... Lo riporta msn.com
Scontro fra moto nel centro di Alghero: due feriti - Alghero Brutto incidente questo pomeriggio in via Garibaldi, proprio di fronte alla spiaggia di San Giovanni, dove due moto si sono scontrate in circostanze ancora da chiarire. Scrive msn.com