Un albero e un’aula per Teresa la ragazza che non smette di ispirare

Nel giardino del plesso “Montalcini” di Campodoro dell’Istituto Comprensivo di Villafranca Padovana si è svolta una cerimonia intensa e partecipata, dedicata alla memoria di Teresa Belluco, la giovane ginnasta di 15 anni scomparsa nel luglio 2024 dopo aver lottato con straordinario coraggio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

