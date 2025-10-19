Un albero e un’aula per Teresa la ragazza che non smette di ispirare
Nel giardino del plesso “Montalcini” di Campodoro dell’Istituto Comprensivo di Villafranca Padovana si è svolta una cerimonia intensa e partecipata, dedicata alla memoria di Teresa Belluco, la giovane ginnasta di 15 anni scomparsa nel luglio 2024 dopo aver lottato con straordinario coraggio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Imparare dal bosco, non solo sul bosco. Al Parco del Respiro di Fai della Paganella, la natura diventa una vera aula nel senso più autentico del termine. La parola “aula” deriva infatti dal greco aul?, che indicava un luogo aperto — proprio come il bosco, d - facebook.com Vai su Facebook